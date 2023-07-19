Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 15:19
Refakat raporu

Merhaba , annem dün gece hastanede ameliyat oldu. Simdi bir hafta 10 gun yatisi olacak. Sekreterlikten refakat raporu alacagim kendileri verebilecegini ancak kurumların taburcu ettikten sonra kabul ettiklerini söyledi ? Bununla ilgili bir bilgisi olan var mi acaba ? Ben yatistan itibaren almak istiyorum raporu

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