Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 15:26
Açıktan döndükten sonraki maddi kayıplar

Hayırlı günler 3 ay önce adli olaydan açığa alındım 3 ay bitimi de iade edildim adli idari devam ediyor ihraçlık bir konu değil maaş yapan arkadaş adli idari soruşturmalar bitince 3 aylık eksik yatan maaş vb hakları alabileceğimi söyledi

Bunun yasal dayanağı var mı acaba ?

Adli süreç 2 yıl sürebilir onu mu bekleyeceğim

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