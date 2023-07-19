İdari izin

Nöbet bordroları ekobs ye düşmüş ben 26 Haziran da idari izin günü çalıştım o 8 saatin fazla mesai olması gerekmiyor mu ? Yani 149 dan hesaplanırken fazla mesai 141 den hesaplanması gerekmiyor mu ?

Nöbet bordroları ekobs ye düşmüş ben 26 Haziran da idari izin günü çalıştım o 8 saatin fazla mesai olması gerekmiyor mu ? Yani 149 dan hesaplanırken fazla mesai 141 den hesaplanması gerekmiyor mu ?