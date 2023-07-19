Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 15:35
İdari izin
Nöbet bordroları ekobs ye düşmüş ben 26 Haziran da idari izin günü çalıştım o 8 saatin fazla mesai olması gerekmiyor mu ? Yani 149 dan hesaplanırken fazla mesai 141 den hesaplanması gerekmiyor mu ?

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