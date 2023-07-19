KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 15:39
Önlisans pomem mülakat

Beyler tahmini kaç kişi kalmıştır mülakatlara

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31.Dönem Pomem İlanı Ne Zaman Gelir ?POMEM psikiyatri Pomem parkur 28 donem'den istifa sonrasi 30.donem mulakat konusunda yardimParkur mülakatına hiç hazırlanmamakAöf mezunu subay olabilir mi ?29. Dönem Egitim Kısalırmıparkur öncesiÖnlisans Erkek

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