Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 16:00
lisans tamamlama

önlisans tıbbi sekreterim lisans sağlık yönetimi bitirsem bana ne faydası olur 2016 girişliyim memurluğa derece kademe 8/1


civciv kız
Daire Başkanı
19 Temmuz 2023 16:10

katkısı olmaz ama ilerde görevde yükselme vs durumlarında lisans şartı olursa işine yarar


samet.by
Şube Müdürü
19 Temmuz 2023 16:14

ne demek katkısı olmaz civciv. derece kademe ilerlemesini unuttun herhalde. derece kademe ilerlemesi olur.

civciv kız, 1 saat önce

katkısı olmaz ama ilerde görevde yükselme vs durumlarında lisans şartı olursa işine yarar


fakir.adam
Şube Müdürü
19 Temmuz 2023 16:34

lisans tamamlama. neden tamamlamayalım?


ArDıL_1905
Müsteşar Yardımcısı
19 Temmuz 2023 16:41

Bence ön lisans okuman hata! Lisans okuyup ne yapacan? Bak ön lisansı iptal et, hatta lise eğitimini de iptal edersen belki ilkokul mezunu olarak seni işçi yaparlar daha fazla kazanmış olursun! Lisans okursan asgari ücrete yaklaşırsın. En iyisi mi sen yeniden düşün!

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