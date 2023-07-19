KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Temmuz 2023 16:20
Suem bu yıl kaçla kapattı düz jandarma.
Suem için ALES ve Kpss taban puanını bilen var mı?

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