İcra borcu biter mi?

Merhaba arkadaşlar ocağa kadar icradan kesilen para anca faizi karsiliyordu ocaktan sonra kesilen para artinca borç bir tık azaldı şimdi kesilen para 5500 6000 arası olacak kalan borç 100 bin bu kesinti ile bu borcun kendiliğinden bitme ihtimali var mı ?

Merhaba arkadaşlar ocağa kadar icradan kesilen para anca faizi karsiliyordu ocaktan sonra kesilen para artinca borç bir tık azaldı şimdi kesilen para 5500 6000 arası olacak kalan borç 100 bin bu kesinti ile bu borcun kendiliğinden bitme ihtimali var mı ?