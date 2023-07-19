Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 16:37
İcra borcu biter mi?
Merhaba arkadaşlar ocağa kadar icradan kesilen para anca faizi karsiliyordu ocaktan sonra kesilen para artinca borç bir tık azaldı şimdi kesilen para 5500 6000 arası olacak kalan borç 100 bin bu kesinti ile bu borcun kendiliğinden bitme ihtimali var mı ?

Mexplayer44
19 Temmuz 2023 16:42

Biter borcunu topla bol kac ay kaldigini gorursun


Endemik055
Aday Memur
19 Temmuz 2023 16:43
O hesap tutmaz hocam aylık faiz yiyor sürekli bu ay kesilen para ile 95e düştü birdahaki kesintiye kadar faizle 97ye çıkıyor yine
Mexplayer44, 46 dk. önce

Biter borcunu topla bol kac ay kaldigini gorursun


mengok
Şef
19 Temmuz 2023 17:10
Faize itiraz ettiyseniz biter yoksa her yıl yüzde 40 koyar anca faiz odetirler

Endemik055
Aday Memur
19 Temmuz 2023 17:10
Hocam ilk bir hafta içinde itiraz etmek gerekiyormuş sanırım ben onu sonradan öğrendim
mengok, 18 dk. önce
Faize itiraz ettiyseniz biter yoksa her yıl yüzde 40 koyar anca faiz odetirler

mengok
Şef
19 Temmuz 2023 17:12
Ne zamandır ödüyorsunuz bilmem ama uzun bir zaman olduysa avukat ile görüşüp yapılandırma isteyin benim öyle bitti 2019 da 80 bin borç 140 oldu bir zaman odidm sonra yapılandırma istedim yaptılar anaparadan düştü odedigim ve kurtuldum
Endemik055, 18 dk. önce
Hocam ilk bir hafta içinde itiraz etmek gerekiyormuş sanırım ben onu sonradan öğrendim

Endemik055
Aday Memur
19 Temmuz 2023 17:15
Eylülden beri ödüyorum hocam en başta gorustum avukatla hiçbir kolaylık sağlamadi isterseniz dışardan da ödeme yapın dedi icra dışında öyle bir durumumda yoktu siz nasıl anlastiniz hocam banka iş Bankası benim
mengok, 16 dk. önce
Ne zamandır ödüyorsunuz bilmem ama uzun bir zaman olduysa avukat ile görüşüp yapılandırma isteyin benim öyle bitti 2019 da 80 bin borç 140 oldu bir zaman odidm sonra yapılandırma istedim yaptılar anaparadan düştü odedigim ve kurtuldum

mengok
Şef
19 Temmuz 2023 17:17
Vakıfbank banada başta olmaz dediler sonradan bir müddet odeyince yapılandırma var dediler genelde yıl sonlarinda oluyor siz bu aralar yine arayın derim ne yaparız nasıl ederiz yapılandırmak faizi dusurseniz falan diye sorun
Endemik055, 13 dk. önce
Eylülden beri ödüyorum hocam en başta gorustum avukatla hiçbir kolaylık sağlamadi isterseniz dışardan da ödeme yapın dedi icra dışında öyle bir durumumda yoktu siz nasıl anlastiniz hocam banka iş Bankası benim

Endemik055
Aday Memur
19 Temmuz 2023 17:18
Teşekkürler hocam denerim
mengok, 11 dk. önce
Vakıfbank banada başta olmaz dediler sonradan bir müddet odeyince yapılandırma var dediler genelde yıl sonlarinda oluyor siz bu aralar yine arayın derim ne yaparız nasıl ederiz yapılandırmak faizi dusurseniz falan diye sorun

mengok
Şef
19 Temmuz 2023 17:19
Eyv enflasyon bu durumda iken tek işe yarar yani mevcut borçları ödeme kolaylığı zamanla daha hızlı biter
Endemik055, 10 dk. önce
Teşekkürler hocam denerim

Endemik055
Aday Memur
19 Temmuz 2023 17:21
İnşallah hocam geçer inşallah bu günler de
mengok, 9 dk. önce
Eyv enflasyon bu durumda iken tek işe yarar yani mevcut borçları ödeme kolaylığı zamanla daha hızlı biter
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