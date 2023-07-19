Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 16:54
İl içi görevlendirme
Bulunduğum kurumda 2.yılım. İkamet ilçem ve okulumun bulunduğu ilçe farklı. Acaba yaşadığım ilçede bi okula görevlerme talebinde bulunabilir miyim. Ne yapmam lazım, nereye dilekçe vermeliyim olabiliyorsa

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