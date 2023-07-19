Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Temmuz 2023 16:59
Seyyanen maaş farkı
Varmı herhangi bir gelişme bilgisi olan varmı ?

Freud feti
Aday Memur
19 Temmuz 2023 17:02

Hocam sana kolaylık sağlayayım çalıştığın il ve kurum mali şubeni ara öğren bu kadar basit


Ayınonbeşi06
Aday Memur
19 Temmuz 2023 17:03
Açmıyorlarki
Freud feti, 26 dk. önce

Hocam sana kolaylık sağlayayım çalıştığın il ve kurum mali şubeni ara öğren bu kadar basit


Freud feti
Aday Memur
19 Temmuz 2023 17:03

Birde ben Yalovadayim örneğin bana yattı sen bursadasin sana yatmadı bunun mukayesesi yapılmaz ki


Ayınonbeşi06
Aday Memur
19 Temmuz 2023 17:18
Yattımı sana
Freud feti, 25 dk. önce

Birde ben Yalovadayim örneğin bana yattı sen bursadasin sana yatmadı bunun mukayesesi yapılmaz ki

Toplam 4 mesaj

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