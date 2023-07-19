Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 18:37
Mazeret Dilekcesi
Mazeretler peyder pey açıklanmaya başlanmış. Durumunda değişiklik olan var mı

Kadir-29
Memur
19 Temmuz 2023 18:52
Güncel
Toplam 1 mesaj

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