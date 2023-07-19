Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 18:47
Sendikasız memur 8.077 TL, sendikalı memur 8.036 TL ek ödeme aldı

Evet aynen bu şekilde oldu. KBS sisteminden maaşı yapılan memurlardan sendikalı olan memurların kamuoyunca neti 8.077 liraya geleceği bilinen ek ödemesinden binde 5 oranında sendika kesintisi yapılıp net 8.036 TL ödeme yapıldı. Yerel yönetim kurumları belki farklı bir uygulama yapmış olabilir bilmiyorum. Hem 14 günlük fark ödemeleri hem de 8077 TL olarak belirten ücret aynı ek bordro içerisinde yer aldığı için bu farkı herkes anlayamaz bordroyu incelediğinizde sendika kesintisinin çokluğundan anlayabilirsiniz bunu. sendikalı memurun ek bordrosunda 47 48 lira falan yazar.


devlettememur
Şef
19 Temmuz 2023 18:51

Artık sendikalar önemli bir gelir kalemi elde etti. Her sendikalı memurdan her ay 40 lira daha fazla


devlettememur
Şef
19 Temmuz 2023 18:54

Kesinti yapılacak. Her ay sendikalı memurlardan 40 TL daha sendika aidatı kesilecek bu aidat 8.077 TL olarak belirtilen ek ödemenin içinden kesilecek. Örneğin her ay maaşınızdan 100 TL sendika kesiliyorsa şimdi 140 TL kesilecek

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