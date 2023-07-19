Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


19 Temmuz 2023 19:11
Hizmet Birleştirme ve Ücretsiz İzin
Merhabalar, Şuanda 3.5 yıllık memurum Özelde çalıştığım 1.5 seneyi devlette saydırmak için dilekçe verdim kademe derecem ilerledikten ve o seneler hizmet yılıma eklendikten sonra ücretsiz izin almak istiyorum Ücretsiz izin hak etme konusunda problem yaşarmıyım ?

Çok Yazılan Konular

Devlet Memuru Spotify Üzerinden Gelir Elde Edebilir mi?

Sözlük

bir duvar yazısı paylaş 4 Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 9 eşik 1 plajda sabahlamak 1 kendinden emin olmak 1 yazım yanlışı 1 yapay zeka 1 kaybetme 2 clickbait 1 çok konuşkan birine muhatap olmak 3

Son Haberler

Erdoğan: BAE ile ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartacağızRusya saat verip 'gemi' uyarısı yaptıİYİ Parti'den yerel seçimlerde 'işbirliği' iddialarına yanıtBorsa günü yüzde 3,24 değer kazanarak tamamladıMersin'de motosiklet tırın altın kaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark