Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 19:29
Çene cerrahisi

Kamuda çalışan diş hekimleri olarak benim sağ ve sol alt cenemdeki dişleri sizler mi daha iyi yaparsınız yoksa çene cerrahisi mi daha iyi yapar? diş hekimi mi daha iyi yapar

Çene cerrahı mi daha iyi yapar


lDeimosl
Genel Müdür
19 Temmuz 2023 19:43

Psikiyatriste görün.


Rarid
Aday Memur
19 Temmuz 2023 20:34

hiç bu kadar gülmemiştim &#128513;

lDeimosl, 1 saat önce

Psikiyatriste görün.

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