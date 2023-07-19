Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 19:48
İl içi tayin mehil süresi
İl içi tayinde bulunduğumuz ilçeden başka ilçeye atandığımızda 15 gün mehil süresi var mı? Yoksa cuma günü çıkış işlemlerini yapmamız mi gerekiyor?

leibnitzz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 19:48
Yer istanbul bu arada

fadime82
Memur
19 Temmuz 2023 19:51
Il icinde görevden ayrıldığınız gun yada en gec ertesi günü göreve başlamaniz lazim

leibnitzz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 19:54
Ertesi gün cumartesiye geliyor hocam, pazartesi çıkış işlemleri olacak mı peki?

melcea
Genel Müdür
19 Temmuz 2023 20:00

Izleyen is gunu baslayabilirsiniz. Cuma ilisik keserseniz Pazartesi baslayabilirsiniz. Eger 21 Temmuz gunu ilisik kesmeyi planliyorsaniz, kararnameler gelmeyebilir o gun.

leibnitzz, 1 saat önce
Ertesi gün cumartesiye geliyor hocam, pazartesi çıkış işlemleri olacak mı peki?

murati3
Aday Memur
19 Temmuz 2023 20:08
hocam okuldan ayrılış yaptıktan sonra süreniz 1 gün. yani hemen cuma günü ilişik kesmeniz gerekmiyor. sakin olun lütfen acele etmeyin.

murati3
Aday Memur
19 Temmuz 2023 20:09
bi hafta sonra da ilişiğinizi kesebilirsiniz. o süreyi açıklanır açıklanmaz hemen bi gun içinde ayrilmam gerekiyor diye düşünmeyin.

leibnitzz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 20:19
Klavuzda yarın kararnameler çıkacak diye belirtilmiş. Eğer cuma günü kararnameyi okuldan alırsak diğer okula başlanabilir.

Kagiş
Müsteşar
19 Temmuz 2023 20:22

Yahu kardeşim panik atak mı oldunuz!))) Sonuçlar cuma günü açıklanır ve pazartesiden itibaren ilişik kesme işlemleri başlar. Bu kadar heyecana ve strese gerek yok!)))


leibnitzz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 20:39
Hocam yarın açıklanacak
Kagiş, 43 dk. önce

Yahu kardeşim panik atak mı oldunuz!))) Sonuçlar cuma günü açıklanır ve pazartesiden itibaren ilişik kesme işlemleri başlar. Bu kadar heyecana ve strese gerek yok!)))

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