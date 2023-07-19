Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 19:55
ekfo

Ekfo hakkında özel hayatın gizliliği,evrakta sahtecilik,yalan beyan ve iftira hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur insanlara iftra atmanın bedelini açığa alınarak ve meslekten ihraç edilerek öğrenecek.


Android60
Daire Başkanı
19 Temmuz 2023 20:03

Konu neyki bu dediklerin büyük suçlar çokta inandırı gelmedi..


brkklgs
Şef
19 Temmuz 2023 20:09
Ekfo zaten istifa etmiş polis memuru :)

ekfo
Başbakan Müsteşarı
19 Temmuz 2023 20:12
Ekstra daha yok mu birşeyler :) rumuzunu bile yeni görüyorum. Kimsen delikanlı gibi ben bu kişiyim de. Özelden yazdım ordan da cevap vermedin. Şikayet hakkın illaki var varsa böyle şeyler burda şov yapma gereğini yap. Ama delillendiremezsen sonucuna katlanırsın savcılık yoluyla yine gerekeni yaparım. Yukardaki arkadaşın dediği gibi stifa falan da etmedim aktif görevdeyim. Mobbingcikomiser kokusu alıyorum bu başlık sahibinden :) evet seni şikayet etmiştim inşallah bu sensindir ve evine tebligat gelmiştir :)

rakdnz
19 Temmuz 2023 20:26

Müfettişler gelince onlara ifade verirkende gülersin öyle.


vanlibo
Aday Memur
19 Temmuz 2023 20:41

Ekfo ben mesleğe girerken bile vardı. Allah razı olsun kendisinden şimdiye kadar doğru bilgiden başka bişey görmedik kendisinden. Yanlışını görmedik eskiler varsa burda tanır kendisini. (10 yıllık memurum)


mustafaaks
Aday Memur
19 Temmuz 2023 20:59

Aynen öyle ekfodan Allah razı olsun çok yardımını gördük sağolsun


85200258
Genel Müdür
19 Temmuz 2023 21:01
Ekfo meslektasina yardım etmeye çalışan , doğru haber dışında haber yapmayan , polis adaylarına da yol gösterici bir meslektaşımızdir. Aynaya bir bak istersen sıkıntı sende büyük ihtimal.
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