Ekstra daha yok mu birşeyler :) rumuzunu bile yeni görüyorum. Kimsen delikanlı gibi ben bu kişiyim de. Özelden yazdım ordan da cevap vermedin. Şikayet hakkın illaki var varsa böyle şeyler burda şov yapma gereğini yap. Ama delillendiremezsen sonucuna katlanırsın savcılık yoluyla yine gerekeni yaparım. Yukardaki arkadaşın dediği gibi stifa falan da etmedim aktif görevdeyim. Mobbingcikomiser kokusu alıyorum bu başlık sahibinden :) evet seni şikayet etmiştim inşallah bu sensindir ve evine tebligat gelmiştir :)

Ekstra daha yok mu birşeyler :) rumuzunu bile yeni görüyorum. Kimsen delikanlı gibi ben bu kişiyim de. Özelden yazdım ordan da cevap vermedin. Şikayet hakkın illaki var varsa böyle şeyler burda şov yapma gereğini yap. Ama delillendiremezsen sonucuna katlanırsın savcılık yoluyla yine gerekeni yaparım. Yukardaki arkadaşın dediği gibi stifa falan da etmedim aktif görevdeyim. Mobbingcikomiser kokusu alıyorum bu başlık sahibinden :) evet seni şikayet etmiştim inşallah bu sensindir ve evine tebligat gelmiştir :)