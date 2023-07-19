KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Temmuz 2023 20:05
Uşak üniversitesi sözleşmeli personel alım

büro memuru basvuranlar kaçla başvurdunuz yazabilirmisiniz


Hatft443
Aday Memur
19 Temmuz 2023 20:15

74.10 ile basvurdum


Hatft443
Aday Memur
19 Temmuz 2023 20:20

Siz kaç puanla başvurdunuz

Toplam 2 mesaj

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