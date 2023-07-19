Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 20:43
Cimer 30 gündür cevap vermiyor

Çalıştığım yerde bana verilen görev nedeniyle açık seçik bilgi verilmesi için Bilgi Edinme talebi yaparak Sağlıkta Kalite Daire Başkanlığına bir soru sordum. 30 gündür cevap vermediler. Bunun bir süresi vardır mı 45 gün 60 gün diye ? Cunku bu kadar geç kalınması beni şüphelendirdi

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