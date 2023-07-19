Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 21:13
Vize Başvurusu

Vize başvurusunda istenen belgeler arasında işverenden istenen belgenin İngilizce olması gerekiyormuş. Bunu hastaneden nasıl temin edebiliriz? Daha önce vize başvurusunda bulunmuş arkadaşlar hastaneden alınması gereken belgeler için yardımcı olabilir mi?

Teşekkürler.

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