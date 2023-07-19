Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 21:15
Ne oldu para puan?

Geçen ay ziraat bankasına işim düşmüştü müşteri temsilcisine sorduğumda malesef ne zaman yatacağını bilmiyorum dedi.Temmuz oldu hala ses yok .Insanlar bankaların mecburi tutarak pazarladıkları kredi kartlarını istemeseler bile kullanmaya başladı . Ne bekleniyor acaba ?

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