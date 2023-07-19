Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 21:17
İstifa Sonrası Polsan ve banka promosyonu meselesi

İstifa etmeyi düşünüyorum. Polsan?da biriken para temettüsüyle mi tarafıma yatırılır acaba? İkincisi Kasım ayında promosyon almıştım. Akıbeti nasıl olur? Bilgi sahibi olan varsa paylaşırsa memnun olurum.


Gs3434
Aday Memur
19 Temmuz 2023 21:28
Emekli olduğunda promosyonu geri istemiyorlar Polsan ise sistemde ne kadar görünürse hepsini alırsın

brkklgs
Şef
19 Temmuz 2023 22:47
Gardaş ne için istifa ediyorsun bilmiyorum ama hiçbir şey için istifa etme pişman olursun
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