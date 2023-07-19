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Editörler : LanetF16 Gökçen


19 Temmuz 2023 21:18
Deprem yardımı başkasına yattı nasıl geri alınır?

Hane başı destek ödemem ve diğer deprem yardımlarım başka birine yatmış. Geri almak için ne yapmalıyım

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