Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 21:29
Özel güvenlik diyanet bakanlığı

Mrhb arkadaşlar özel güvenliğin maaşı ne kadar zamlarla beraber sözleşmeli şuan geçen mülakata girdim kazanırsam ne kadar alırım


asadaf1993
Aday Memur
19 Temmuz 2023 22:13

Diyanet bakanlığı hangi kurum oluyor? Diyanet İşleri Başkanlığı mı demek istediniz? (Maaşlar hakkında bilgim yok.)

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