Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 22:16
Hatay il dışı görev ücreti
6 Şubat depreminden sonra il dışı göreve gelenlere hala terör parası yatmadı enflasyon ile para gün geçtikçe hiç oluyor dilekçe yazdık ona da cevap yok

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Sözlük

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