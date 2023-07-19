Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 23:10
Kurumlar arası geçiş için milli eğitime dilekçe

Bulunduğum kazanın milli eğitim müdürlüğüne dilekçe yazdım. DYS'den evrağı sorguladığımda hâlen müdürlükte bekliyor evrak. İlgili yere ne zaman ulaşır acaba evrak? Bilen hocam var mı?


Alex10alec
Şube Müdürü
19 Temmuz 2023 23:19

Hangi kuruma geçeceksiniz hocam


Yamyamav
Memur
19 Temmuz 2023 23:34

Kurumlar arası geçiş var mı ki


Memurr52
Aday Memur
19 Temmuz 2023 23:48

Başka bir kurumdan milli eğitime geçeceğim hocam. Geçmek istediğiniz kuruma dilekçe veriliyor kurumlararası geçiş için.

Alex10alec, 1 saat önce

Hangi kuruma geçeceksiniz hocam


Öztürktüzün
Aday Memur
20 Temmuz 2023 00:30
Öğretmen olarak mı geçeceksiniz; var mı ki uygulama
Memurr52, 43 dk. önce

Başka bir kurumdan milli eğitime geçeceğim hocam. Geçmek istediğiniz kuruma dilekçe veriliyor kurumlararası geçiş için.

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