Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 23:54
Uzman Öğretmenlik 5 yıla indirildi!

Pek çok haber sitesinin başlığı bu şekilde. MEB in bu konuda çalışması olduğu ve düzenlemenin mecliste olduğu söyleniyor. 5 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başvuruların alınacağı belirtilmiş.

Hükümetimiz verdiği bir sözü daha tutuyor.

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