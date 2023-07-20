KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 00:08
Lisans Erkek Sözlüye Kalan Sayısı Tahmini Kaçtır ?

Tahmini veya duyumu olan yazabilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Pomem parkur POMEM psikiyatri POMEM Psikiyatri31.Dönem Pomem İlanı Ne Zaman Gelir ?29. Dönem Egitim KısalırmıAöf mezunu subay olabilir mi ?Önlisans Erkek

Sözlük

güne bir söz bırak 4 yaz gelse de ısınsak 1 ötekinin ötekisi 1 oppenheımer 2 kendinden emin olmak 1 bir duvar yazısı paylaş 4 Öykünme 1 insanın kendine bakmayıp,başkalarını eleştirmesi 1 Burhan Altıntop 3 krinolin 1

Son Haberler

Vekil dekanlarla ilgili Temyiz kurulundan önemli karar!20 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları3 Ay ertelemeli %1.89 faizli 70.000 TL fırsatı!"Yargıtay'dan boşandıktan sonra fiili birliktelik yaşayan çiftlere önemli haberPendik'te bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayında 3 tutuklama

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark