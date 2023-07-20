KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Temmuz 2023 00:15
asem ve intibak hakkında bilgi verirmisiniz

Selam herkese asem kazandım ve sağlıktan da olumlu raporu aldım umarım isteyen herkese nasip olur askerlik yapmadığım ve çevremden de kimsenin bilgisi olmadığı için sizlere danışmak istediğim merak ettiğim şeyleri sormak istedim. İntibak eğitimi nasıl geçer hep fiziki eğitim mi olur spor geçmişim yok çok zorlayıcımıdir, yanımda besin takviyesi hapları götürebilirmiyim izin veriyorlarmı, intibak süresince kaç kişilik odalarda kalınıyor ve yemek için imkanlar nasıl yani yemekhane dışında yemek için imkanlar varmı lütfen bilgilerinizi paylaşmanızı istiyorum.

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