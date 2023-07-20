Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Temmuz 2023 01:35
Seyyanen zam yatan iller varmi

Bazı kurumların seyyanen zam ve maaş farklari yatmis sağlık bakanlığındada yatan arkadaşlarımız varsa atabilirmj

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