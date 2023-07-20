Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


20 Temmuz 2023 01:36
Şantiye şefi maaşı

Arazide çalışan şantiye şefi ne kadar maaş almalıdır? Eşim işe girecek de firma ondan rakam istedi. Bildiğiniz mühendis şantiye şefleri ne kadar ücret alıyor?

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