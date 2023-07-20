Kiracı olmak suç, ev sahibi olmak güç

Herkese selamlar 2022 ocak ayında yeni bir eve taşındım kira+aidat bedelimi 2.000 tl olarak belirleyip sözleşme yaptık her ay kiramı düzenli olarak ödedim 2022 aralık ayında kirada olduğum ev satıldı evi satın alan kişiyle almadan önce konuştum evde kalmaya devam edeceğim alacaksan bunu düşünerek alın diye bana evi alalım onları konuşuruz dedi. Evi aldıktan 2 hafta sonra buluştuk bana kirayı 7.500 tl ye çıkaracağını söyledi ben bu bedeli ödeyemeyeceğimi zaten maaşımın neredeyse o kadar olduğunu söyledim 4.000 tl yapalım dedim olmaz dedi. Ben de çıkmıyorum hukuki yollara başvurun dedim ayrıldım yanından. Kiraya da devletin belirlediği %25 oranında zam yapıp yine düzenli olarak yeni ev sahibine atmaya başladım. Aradan biraz zaman geçtikten sonra arayıp beni telefonda tehdit etti aldırış etmedim. Sonra 2023 Şubat ayında bana tahliye ihtarnamesi gönderdi. Dediğine göre kendisi de kirada kalıyormuş ve o da kiraladığı ev sahibiyle sıkıntılıymış çıkıp bu eve yerleşecekmiş. 2023 Temmuz ayında tebligat süresi doldu avukatı aradı eğer boşaltmıyorsanız dava açacağız diye ben de avukat tutmuştum zaten açabilirsiniz dedim. Şimdi sorum şunlar;

1) Sizce bu dava ne kadar sürer?

2) Ev sahibi dava sonunda benden kira farkı olarak tazminat alabilir mi?

3) Evi kendisi oturmak için alan biri içinde kiracı olan bi yeri neden alır ve kira pazarlığını neden yapar?

Şimdiden teşekkürler :)