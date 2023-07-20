Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


20 Temmuz 2023 04:20
Kiracı olmak suç, ev sahibi olmak güç

Herkese selamlar 2022 ocak ayında yeni bir eve taşındım kira+aidat bedelimi 2.000 tl olarak belirleyip sözleşme yaptık her ay kiramı düzenli olarak ödedim 2022 aralık ayında kirada olduğum ev satıldı evi satın alan kişiyle almadan önce konuştum evde kalmaya devam edeceğim alacaksan bunu düşünerek alın diye bana evi alalım onları konuşuruz dedi. Evi aldıktan 2 hafta sonra buluştuk bana kirayı 7.500 tl ye çıkaracağını söyledi ben bu bedeli ödeyemeyeceğimi zaten maaşımın neredeyse o kadar olduğunu söyledim 4.000 tl yapalım dedim olmaz dedi. Ben de çıkmıyorum hukuki yollara başvurun dedim ayrıldım yanından. Kiraya da devletin belirlediği %25 oranında zam yapıp yine düzenli olarak yeni ev sahibine atmaya başladım. Aradan biraz zaman geçtikten sonra arayıp beni telefonda tehdit etti aldırış etmedim. Sonra 2023 Şubat ayında bana tahliye ihtarnamesi gönderdi. Dediğine göre kendisi de kirada kalıyormuş ve o da kiraladığı ev sahibiyle sıkıntılıymış çıkıp bu eve yerleşecekmiş. 2023 Temmuz ayında tebligat süresi doldu avukatı aradı eğer boşaltmıyorsanız dava açacağız diye ben de avukat tutmuştum zaten açabilirsiniz dedim. Şimdi sorum şunlar;

1) Sizce bu dava ne kadar sürer?

2) Ev sahibi dava sonunda benden kira farkı olarak tazminat alabilir mi?

3) Evi kendisi oturmak için alan biri içinde kiracı olan bi yeri neden alır ve kira pazarlığını neden yapar?

Şimdiden teşekkürler :)

Çok Yazılan Konular

Ev sahibi kiraya %175 zam yapmak istiyor!Kredi kartı ile btc alma hakkında0,69 kredi kampanyası ile ev alabilen var mı?Tüpraş (Borsa)Kiracı iseniz ev sahibi ile inatlaşmayın

Sözlük

Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 7 trafik cezaları araç değerine göre ödensin 4 Saudade 5 russell crowe 1 polyester 3 yahya 1 Güne puanınız kaç 12 clickbait 1 güne bir söz bırak 4 Turkish hairlines 2

Son Haberler

Vekil dekanlarla ilgili Temyiz kurulundan önemli karar!20 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları3 Ay ertelemeli %1.89 faizli 70.000 TL fırsatı!"Yargıtay'dan boşandıktan sonra fiili birliktelik yaşayan çiftlere önemli haberPendik'te bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesi olayında 3 tutuklama

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark