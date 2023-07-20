Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 07:19
İl içi yer değiştirme sonuçları?

Tayin sonuçları nerede açıklanır? Mebbis üzerinden mi? Bugün genel olarak hepsi mi belli olur yoksa gene il memlerın hızına bağlı bir şey mi?


buzIubadem
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 07:43

İl MEM'ler. Yarına da sarkabilir. Belli olmuyor.


popcorn007
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 08:19
İl mem'ler kendi sayfasında açıklar. Hepsi aynı anda açıklanmaz, her il farklı saatlerde açıklayabilir. Yarına sarkmaz, bugün hepsi belli olur
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