KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 07:47
pmyo 2023 taban puan

yks acıklandı ham puanım 277.9 Pmyo Bayan gelir mi bu sene? parkura falan da baslamıstım bu hafta

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