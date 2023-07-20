Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Temmuz 2023 07:51
Belediyeden naklen personel alınırken meclis kararı gerekli midir?

Başka belediyeden naklen personel alınacaksa meclis kararı onayı gerekiyor mu? Yoksa başkan kararı mı gerekir? Başkan onaylasa bile meclis toplantısı öncesi işlemler başlatılamaz mı yani?


bravehard
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 08:34

Nakil için Meclis kararına gerek yoktur. Başkan onayı yeterlidir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Naklen atama kontenjanlarıBilgisayar işletmeni olarak belediyeye geçmekKamuda tasarruf tedbirleri 2023 2. naklen atamaya engel olur mu ?Belediye Şirket İşçisi (BİT)Maaş çıkmazıMemurun isteği dışında görev yeri değişimi yapılabilirmiMuvafakatname ile ilgili acil soru5393 e göre sözleşmeli personel istihdamıİptal davası acmak isteyenler buraya4b sözleşmeli güvenlik görevlisi

Sözlük

dubai 1 aspartam 2 trafik cezaları araç değerine göre ödensin 4 çok konuşkan birine muhatap olmak 3 palimpsest 1 Bugün olanlar 3 kaybetme 2 ötekinin ötekisi 1 russell crowe 1 plajda sabahlamak 1

Son Haberler

Gözler faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?ÖSYM Başkanı açıkladı: İşte YKS birincileriÜniversite ve tayin dönemi yaklaşıyor, kiralar yükselecekBakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyorMeteorolojiden hem sıcaklık hem yağış uyarısı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark