Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Temmuz 2023 07:58
Belediyeye verilen dilekçe için evrak sayısı alma hk?

Belediyenin birine dilekçe verdim. Sayısını almak istedim e belediye den SMS gelecek size dediler. SMS falan gelmedi. Belediyeyi aradım evrak getirmiştim bugun SMS gelir dediniz ama gelmedi dedim. Bana 4 haneli bi sayı söylediler. Bunu belediyeyi aramak dışında sorgulatabileceğimiz bir yer var mı? Evrak sümenaltı mı edilmiş bunu öğrenmek istyorum açıkçası

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