KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Temmuz 2023 08:12
2023/1 Bugün açıklanacak

tetikte kalın bugün açıklanacak... yks'yi sabahın 7sinde açıklamalarının başka hiçbir izahı yoktur !!!

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