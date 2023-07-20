Bir ay daha çalışabilirseniz çalışın ayın 14'unde istifa edin ,ayın 15'inde zaten maaşınız yatmaz. Böylelikle geriye dönük bı para da ödemenize gerek kalmaz. Sorduğunuz kısımla alakalı bir bilgim yok ancak

Bir ay daha çalışabilirseniz çalışın ayın 14'unde istifa edin ,ayın 15'inde zaten maaşınız yatmaz. Böylelikle geriye dönük bı para da ödemenize gerek kalmaz. Sorduğunuz kısımla alakalı bir bilgim yok ancak