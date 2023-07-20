Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 08:13
istifa

arkadaşlar merhaba ben bi kamu kurumunda memurum sağlık sorunlarından dolayı istifa etmek durumundayım ilk maaşta bi maaş fazla almıştım 9 bin küsür istifa etmem durumunda bu 9 bin lirayı mı geri vereceğim yoksa son aldığım 22 bin liralık maaşı mı


Limonlumamiş
Aday Memur
20 Temmuz 2023 08:29
Bir ay daha çalışabilirseniz çalışın ayın 14'unde istifa edin ,ayın 15'inde zaten maaşınız yatmaz. Böylelikle geriye dönük bı para da ödemenize gerek kalmaz. Sorduğunuz kısımla alakalı bir bilgim yok ancak
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