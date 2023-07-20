Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 08:30
2024-2025 Yıllarını Kapsayan 7.Dönem Topu Sözleşmeyi memur için işçi sendikaları yapsın

Bu memur sendikalarını o görüşme salonuına almasalar.Yalaka,yağdanlık, memuru yıllarca satan ve düşük maaşla çalışmaya mahkum eden bu yalamalar yapmasın görüşmeleri.Tekliflerinde bile daha doğru düzgün maaş artışı talep etmeyi beceremiyorlar.Artık geçtik maaş artışını memurların yan ödemelerini artttırmak için çaba gösterin bari.Onun için memur toplu görüşmelerini işçi sendikaları yapsın....

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