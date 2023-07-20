Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 08:45
Kaçıncı videoya geçtiniz hangi modüldesiniz?

Ben 3. Modülü bitirdim, benden çok izleyen kimse var mı :)) ?


Pelinin
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 08:47

Geçen yıl herkes video başlıkları açıp ne kadar zorlandıklarını anlatırken ne kadar çok özeniyordum :)


zefur2015
Aday Memur
20 Temmuz 2023 08:54

5. Modülü bitirdim


majesteleri7
Şef
20 Temmuz 2023 09:02

Asosyaller çoktur 9.yu bile bitirirler

Toplam 3 mesaj

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