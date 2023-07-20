Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 08:50
Asgari Ücret İle Geçinmek

Büyük şehirlerde kiralar en az 10 bin TL olmuş, asgari ücret 11.400 TL, peki buralarda yaşayan insanlar bu şartlarda nasıl geçiniyorlar?formülü nedir?


fakir.adam
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 09:56

çünkü kimse 11400 almıyor. yoldu,yemekti,bahşişti en az 15k ve üstü alıyorlar. zaten çoğunun kirası da 10k falan değil. eski kiracı olduklarından çok daha az.

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