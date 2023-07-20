Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 08:54
Fazla Faiz Hesaplaması Yapan Bankaya Maddi-Manevi Tazminat Davası Açılabilir mi ?

Borcum nedeniyle icra takibi süreciyle karşı karşıya kaldım. İcra müdürlüğünden gelen Ödeme Emrinde, faiz ve faiz oranlarına itirazda bulundum. Bu itiraz sonucunda karşı taraf, İtirazın İptali Davası açtı. Bilirkişi raporları, alacaklı bankanın faizi yanlış ve aşırı hesapladığına dair iki defa rapor mahkeme heyetine sunuldu. Bu durumda, ilgili bankaya karşı maddi ve manevi tazminat davası açma olanağım bulunabilir mi? Konu hakkında bilgisi olan var mıdır?


E.Kayı Han
Editor
20 Temmuz 2023 09:19

Öncelikle şunu belirteyim. Dava açma olanağım bulunabilir mi demişsiniz. Dava açabilirsiniz resmi yada özel her kişiye karşı dava açabilirsiniz. Bu anayasal bir haktır. Sana bu davayı açamazsın diyemez mahkemeler ancaaakk açtığınız her davayı kazanamazsınız. Bunu da unutmayın.

Sizin bahsettiğiniz olaya gelelim, kendinize aşağıda ki soruyu yöneltin çünkü dava açarsanız mahkeme soracak ve delillerin inandırıcı olmasını isteyecek. Açıkçası sizden kanıt isteyecek.

Ne gibi bir maddi zarara uğradın da onun tazmini için dava açıyorsun. Telafisi mümkün olmayan ne gibi bir manevi zarara uğradın ki tazmini için dava açıyorsun.


Berzeee
Aday Memur
20 Temmuz 2023 09:36

Kasıtlı ya da kasıtsız fazladan para tahsilatı girişimi olarak değerlendirebileceğim bir durumla karşılaştım. Eğer borcum icra takibine konu olmasaydı, yapılacak fazla ödemeyi fark etme olasılığım düşük olacaktı. Hukuki açıdan, fazla ve yersiz ödemelerin yasal temeli var da benim mi haberim yok? Hakim, bu durumu değerlendirirken göz ardı mı edecek? Belki sizin gibi daha önce benzer bir durumla karşılaşan kişilerin yaptığı gibi kapsamlı bir suç duyurusunda bulunmalıyım. Belki de herhangi bir girişimde bulunmamak daha iyi olur.

E.Kayı Han, 50 dk. önce

Öncelikle şunu belirteyim. Dava açma olanağım bulunabilir mi demişsiniz. Dava açabilirsiniz resmi yada özel her kişiye karşı dava açabilirsiniz. Bu anayasal bir haktır. Sana bu davayı açamazsın diyemez mahkemeler ancaaakk açtığınız her davayı kazanamazsınız. Bunu da unutmayın.

Sizin bahsettiğiniz olaya gelelim, kendinize aşağıda ki soruyu yöneltin çünkü dava açarsanız mahkeme soracak ve delillerin inandırıcı olmasını isteyecek. Açıkçası sizden kanıt isteyecek.

Ne gibi bir maddi zarara uğradın da onun tazmini için dava açıyorsun. Telafisi mümkün olmayan ne gibi bir manevi zarara uğradın ki tazmini için dava açıyorsun.


E.Kayı Han
Editor
20 Temmuz 2023 09:43
Suç duyurusunda bulunun mutlaka bulunun ama dava açar ve kaybederseniz (ki bence dava reddolur) karşı tarafa vekalet ücreti ödemek zorunda kalırsınız.
Berzeee, 33 dk. önce

Kasıtlı ya da kasıtsız fazladan para tahsilatı girişimi olarak değerlendirebileceğim bir durumla karşılaştım. Eğer borcum icra takibine konu olmasaydı, yapılacak fazla ödemeyi fark etme olasılığım düşük olacaktı. Hukuki açıdan, fazla ve yersiz ödemelerin yasal temeli var da benim mi haberim yok? Hakim, bu durumu değerlendirirken göz ardı mı edecek? Belki sizin gibi daha önce benzer bir durumla karşılaşan kişilerin yaptığı gibi kapsamlı bir suç duyurusunda bulunmalıyım. Belki de herhangi bir girişimde bulunmamak daha iyi olur.

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