Fazla Faiz Hesaplaması Yapan Bankaya Maddi-Manevi Tazminat Davası Açılabilir mi ?

Öncelikle şunu belirteyim. Dava açma olanağım bulunabilir mi demişsiniz. Dava açabilirsiniz resmi yada özel her kişiye karşı dava açabilirsiniz. Bu anayasal bir haktır. Sana bu davayı açamazsın diyemez mahkemeler ancaaakk açtığınız her davayı kazanamazsınız. Bunu da unutmayın.

Sizin bahsettiğiniz olaya gelelim, kendinize aşağıda ki soruyu yöneltin çünkü dava açarsanız mahkeme soracak ve delillerin inandırıcı olmasını isteyecek. Açıkçası sizden kanıt isteyecek.

Ne gibi bir maddi zarara uğradın da onun tazmini için dava açıyorsun. Telafisi mümkün olmayan ne gibi bir manevi zarara uğradın ki tazmini için dava açıyorsun.