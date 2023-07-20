Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


20 Temmuz 2023 09:28
Ziraat fakültesi hakkında
Ziraat fakültesinde bulunan tüm 4 yıllık bölümler ziraat mühendisliğine mi girer ? Peyzaj mimarlığı okumayı düşünüyorum ama ziraat mühendisliği dalına mı giriyor o

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