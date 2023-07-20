KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


20 Temmuz 2023 09:35
Askerliği uzatmak için üniversite kaydı yapıcam

Arkadaşlar yks ye girdim askerliğimi uzatmam gerekli 4 yıllık herhangi bir üniversite kazanıp askerliği uzatıcam okula gitmeyeceğim ne kadar süre sonra kaydım silinir.

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