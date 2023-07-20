KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


20 Temmuz 2023 09:57
Ankara'daki hangi üniversitelerin hazırlığı iyi?

Merhaba arkadaşlar. İngilizcemi ilerletmek için Ankara'daki herhangi bir üniversitenin hazırlık sınıfını okumak istiyorum. En iyi hazırlık eğitimini Ankara'da hangi üniversite veriyor?

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