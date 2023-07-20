Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 10:16
İl içi atama iptali.Acil cevap verir misiniz?

İyi günler arkadaşlar.ben il içi atamasinda tercih yapmıştım ama çıkarsa iptal ettirmeyi düşünüyorum.çünkü okulumda tek öğretmen benim.okulumda proje okulu oldu.bu sene ne il dışı ne de eş durumundan birisinin gelme durumu yok.o yüzden il içi atamayı iptal ettirmek için ne yapmam gerekiyor.bu konuda yardımcı olabilir misiniz


popcorn007
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 10:22

İptal olmuyor bildiğim kadarıyla. Keşke baştan düşünseydiniz ve en baştan bunun hesabını yapsaydınız çünkü sizin yüzünüzden belki bir başkası il içi tayin isteyemedi. Geçmiş olsun size.


blue4545
20 Temmuz 2023 10:25

Benim istediğim yere tayin isteyen olmuyor o yüzden yazdım bu mesajı

popcorn007, 1 saat önce

İptal olmuyor bildiğim kadarıyla. Keşke baştan düşünseydiniz ve en baştan bunun hesabını yapsaydınız çünkü sizin yüzünüzden belki bir başkası il içi tayin isteyemedi. Geçmiş olsun size.


popcorn007
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 10:35

Yapcak bir şey yok

blue4545, 1 saat önce

Benim istediğim yere tayin isteyen olmuyor o yüzden yazdım bu mesajı


Yondaimeminato
Şef
20 Temmuz 2023 10:39

Çıkarsa iptal ettirmeyi düşünüyorum ne demek ? Çocuk oyuncağı mı bu ? Sonuçlar açıklanmadan atama birimi ile görüşün iptal dilekçesi verip tercihlerinizi iptal ettirin . Başkasının hakkına girmek bu kadar basit olmasın !!


smartdevil
Aday Memur
20 Temmuz 2023 10:49

Okulunuzun bu durumunu daha önce öğrendiğinizi düşünüyorum. Bu nedenle keşke bugüne kadar beklemeden, önceden okul idareniz üzerinden iptal dilekçesi vererek başvurunuzu geri çekseydiniz.


moideen
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 10:56

Boş bırakmazlar proje okulunu hocam, sen rahat ol.

blue4545, 1 saat önce

Benim istediğim yere tayin isteyen olmuyor o yüzden yazdım bu mesajı


moideen
Daire Başkanı
20 Temmuz 2023 11:01

Ayrıca kaç yaşında yetişkin insanlar bir karar alıyor, başvuru yapıyor, onaylıyor ama kararının sonuçlarını önceden düşünemiyor. 15 yaşında çocuklar bile bu kadar sorumsuz olmaz.


melcea
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 11:10

Basvuru yapip, bekleyip sonuc gunu iptal ettirmeye karar vermek... Umarim etmezler. Ogrenci yapsa bin laf söylenir ama bu sorumsuzlugun ta kendisi.


halis4242
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 11:11

Okullar hele hele proje okullarını boş bırakmazlar, bi şekilde özür grubu veya görevlendirme ile doldururlar.


memur414268
Aday Memur
20 Temmuz 2023 11:24

Atama sonuçları açıklandığında ilk iptal başlığını kim açacak diye merak ediyordum ama iptalciler bu sene kendilerini baya geliştirdiler. Daha atamalar belli olmadan iptal derdine düşmüş adamlar


popcorn007
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 11:38

kesinlikle öyle

halis4242, 29 dk. önce

Okullar hele hele proje okullarını boş bırakmazlar, bi şekilde özür grubu veya görevlendirme ile doldururlar.

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