Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 10:20
Bakmakla yükümlü olunan annenin tayine etkisi

Kronik bir rahatsızlığı yok, çok yaşlı ve yalnız yaşıyor. Tayin durumunda bu mazeret midir? Belgelendirip hukuki bir sonuç alabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hizmetin gereği görev yeri değişikliğiJandarma İade OlanlarJandarma yüksek disiplin kuruluTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıİçişleri bakanlığı yüksek disiplin kuruluKovuşturmaya yer yok kararı neden mahkemelerde dikkate alınmaz ?....Kara kuvvetleri yüksek disiplin kurulu

Sözlük

köpekbalığı 1 Bugün olanlar 3 geveze 1 mitomani 3 yahya 1 aspartam 1 seyyanen zam 4 oppenheımer 1 güne bir söz bırak 4 o konuda ben de çok kırgınım 1

Son Haberler

Dolar güne yükselişle başladıÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladıAB dışişleri bakanları, Türkiye'yi de içeren konuları görüşmek üzere toplandıAnkara'da ekmeğe yüzde 30 zamAdli tatil bugün başladı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark