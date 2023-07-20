Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 10:42
Memur Annelerin haklarında iyileştirme talepleri
Selam arkadaşlar 2015 den bu yana doğum yardımı parasında herhangi bir değişiklik olmuyor ve doğum sonrası verilen 8 hafta yada maksimum 13 hafta izin yıllık izinle birleştirilse bile anne ve bebeğin çok erken dönemde ayrılmasına sebep oluyor bu nedenlerle sizlerden destek istiyorum aşağıdaki metni listesi de hemen altta bulunan vekillerimize mail atarak Twitter da vekillere ve sendikalara sesimizi duyurarak lütfen destek çıkın 3 aylık bir bebek annesinin sütü kokusu sevgisi ondan uzakta iken nasıl mutlu sağlıklı büyüyebilir ki lütfen konuta ilgisiz kalmayın Sayın Vekilim iyi çalışmalar Ülkemizdeki 657 sayılı Kanuna tabi Kamu Personeli Anneler adına iki talebim olacak Memur sendikalarının yıllardır bu konuda bir çalışma yapmadığı yada bilgimiz dışında bir çalışmaları varsa dahi en ufak bir sonuç alamadığı ortada Sosyal haklar konusunda işçi arkadaşlarımız ile aramızdaki standart farkları her geçen gün artmakta 1- İlk talebimiz kamuda çalışan annelerin doğum izni hakkında ülkemizde sezeryan doğum her geçen gün ciddi oranda artarken ve çoğu annenin insiyatifinde bile olamazken doğum sonrası verilen 8 hafta yahut maksimum 13 hafta yani yaklaşık 3 aylık bir izin ne annenin tam olarak iyileşmesi, ne bebeği ile sağlıklı bir bağ kurabilmesi, ne bebeğine yetecek bir annelik yapması için yeterli olmuyor Evet ücretsiz izine çıkma hakkımız var ve bu muhteşem bir şey ancak mevcut ekonomik koşullarda çok ciddi bir çoğunluk zaten maaşını kredi borcuna bağlamış durumdayken evin geçimine bebeğinin masraflarına eşine destek olmak üzere çalışmak zorunda Çoğu kurumun kreşi dahi yok bu durumda anneler bebeklerini hayatta ve sağlıklı ise anneanne - babaanne yada ekstra bir masraf ile bir bakıcıya bırakmak zorunda ancak bir bebeğe annesinden daha iyi kim bakar? Anne sütü ilgisi ve sevgisinden çok o çocuğun neye ihtiyacı var? Yakın zamanda yapılan araştırmalar gösteriyor ki (New York times haberine göre) 2050 yılında genç nüfusumuz miadını doldurmuş çalışan nüfus yıllarını da geride bırakarak çoğunluğu emekli yaşlı nüfusa bırakmış olacak. Bu öngörülerin iyi hesaplanarak, çocuk sahibi olmak için yeni genç nüfusun devamını sağlamak üzere teşvik politikalarına ihtiyaç olacağı açıktır. Bu maili yazan kişi olarak ben artık bu konuda yaşını doldurmuş biri olsam da 25-30 yaşlarında çalışan bir anne adayı için çocuğu ile kaliteli zaman geçireceği ve en azından çocuğun kendini ifade edebileceği yada yavaş yavaş tuvalet ihtiyacını dile getirebileceği artık ek besinle beslendiği yaşlara kadar izinli olmak ikinci belki de üçüncü çocuğu düşünmesi için illa ki cesaret verici olacaktır Tüm bu nedenlerden dolayı doğum sonrası ücretli iznin ve sonrasında emzirme izninin yeniden değerlendirilerek ülke politikaları kapsamında da teşvik edici şekilde ele alınması ile ez azından 1,5 yaşa kadar anne bebek için ücretli izin 3 yaşına kadar yarın gün çalışmanın değerlendirilmesini talep ediyoruz 2- Bir diğer husus ise memurlara ilk kez 01.05.2015 tarihinde verilen ve bir daha da değişmeyen ilk çocuk için 300tl ikinci çocuk için 400tl üç ve sonrası için belirlenen 600 tl doğum parası şu an için pek çok çocuğun aylık bez giderini dahi karşılamamakta bu konunun da meclis gündemine getirilerek en azından yanlarına birer sıfırın eklenmesini talep ediyoruz. Dilerim sesimizi duyar bize ses olursunuz İyi günler Vekil mail adresleri : [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] adem.k[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 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[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

Üçboyutlugözlük
Aday Memur
20 Temmuz 2023 11:00

Arkadaşım tebrik ediyorum, kalemine sağlık çok güzel yazmışsın.

Ayrıca kadın erkek demeden bu konuda herkesin destek vermesi gerekiyor.


fakir.adam
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 11:00

doğurmasaydınız.


tıbbisekreter.
Aday Memur
20 Temmuz 2023 11:20

şaka mı ciddi mi 1.5 sene ücretli izin mi istiyorsunuz cidden


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 11:26
Zengin olmayıp da Birden fazla çocuğu olanlara acıyarak bakıyorum bu devirde. Rezillik, Kepazelikten başka bi şey değil.

Olduolacakya
Memur
20 Temmuz 2023 11:29

Şu erkekler Allah aşkına gelip yorum yapmasın yaa. Ne kadar gereksiz insan var. Siz ne anlarsınız kadınların neler çektiğinden. İnşallah yarın bir gün eşiniz kardeşiniz zor duruma düştüğünde de böyle acımasızca yorumlar yaparsınız. Ayrıca işçilere verilen yarı zamanlı çalışma hakkı neden memurlara da verilmiyor. kanun çıktı ama bir türlü yürürlüğe girmiyor. insanlar ancak dava açarak bu haklarını alabiliyorlar. umarım memurlar net haberini yapar bu konunun.


ExpertE
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 11:29

Zaten doğum izni kendi yıllık izni sene değişiminde yenilenen izinler alınan raporlarla 12-16 ay arası toparlayabilir memur anne kurumu çok sıkıntı çıkarmaz ise. Bunun yasal hale getirilmesi daha doğru ve anneyi rahat ve güvende hissettirir. 1.5 yaş da çok ufak, çocuk 2 yaşına gelmeli dolayısıyla 2 sene ücretli izinli olacak ki çocuğu o yaştan sonra bırakacağı bakıcısı veya yakınına maddi destek sağlayabilsin. Belki ücretinden çok olmamak kaydıyla kısmi kesintiler yapılabilir fiilen bulunmadığı için veyahut hibrit evden de kısmi sürelerle çalışması sağlanabilir. Ayrıca çocuk; sağlık harcamaları bezi sütü maması araç ev koltukları odası kıyafetleri derken ciddi bir masraf kapısıdır. Destek verilmesi gerekir. Nedense eşi çalışmayan ya da başarılı kadına tahammül edemeyen kişiler kulp bulma derdinde oluyor bu tür iyileştirmelere.

tıbbisekreter., 21 dk. önce

şaka mı ciddi mi 1.5 sene ücretli izin mi istiyorsunuz cidden


debug
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 11:30

Çocuk yardımı hem doğumda ödenen hem de maaşta ödenen olarak 2 kalem de artmalıdır. Ancak ücretsiz izin abartılmamalı. 16 hafta toplam izin süresi var zaten. sonra da 2-4-6(cocuk sayısına göre) ay yarım gün çalışılıyor. Ya da 6 ay 3 saat, 2. 6 ay 1.5 saat süt izni veriliyor. Yani toplamda yaklaşık 7,5 ay izin kullanmış oluyor anne. Bugünkü maaştan hesaplarsak 180bin civarı bir rakam "çocuk parası" olarak ödemiş oluyor devlet zaten. Anlamadım çalışmadan yıllarca maaş mı alacaksınız yani? Çocuğunu kendi büyütüp onunla vakit geçirmek isteyen anne çalışmaz bu çok net. 1.5 yıl izin verseler 1.5 yaşındaki cocuk anneden ayrılabilecek yaşta mı? hayır yine değil.


ExpertE
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 11:30

Kurumdan talepte bulunun red yazısı üzerine dava açın hepsi kazanılıyor, süreç böyle işliyor. Yönetmelik hazırlanacaktı vaktinde yapılamadı bu nedenle idareler bu davaları istisnasız kaybediyor.

Olduolacakya, 12 dk. önce

Şu erkekler Allah aşkına gelip yorum yapmasın yaa. Ne kadar gereksiz insan var. Siz ne anlarsınız kadınların neler çektiğinden. İnşallah yarın bir gün eşiniz kardeşiniz zor duruma düştüğünde de böyle acımasızca yorumlar yaparsınız. Ayrıca işçilere verilen yarı zamanlı çalışma hakkı neden memurlara da verilmiyor. kanun çıktı ama bir türlü yürürlüğe girmiyor. insanlar ancak dava açarak bu haklarını alabiliyorlar. umarım memurlar net haberini yapar bu konunun.


tıbbisekreter.
Aday Memur
20 Temmuz 2023 11:32

haklısınız 3 çocuk doğurunca 6 sene tam izin 6 sene yarım çalışma verilmeli, hatta 3 çocuk doğuran işten ayrılıp maaşını almaya devam etmeli.

ExpertE, 12 dk. önce

Zaten doğum izni kendi yıllık izni sene değişiminde yenilenen izinler alınan raporlarla 12-16 ay arası toparlayabilir memur anne kurumu çok sıkıntı çıkarmaz ise. Bunun yasal hale getirilmesi daha doğru ve anneyi rahat ve güvende hissettirir. 1.5 yaş da çok ufak, çocuk 2 yaşına gelmeli dolayısıyla 2 sene ücretli izinli olacak ki çocuğu o yaştan sonra bırakacağı bakıcısı veya yakınına maddi destek sağlayabilsin. Belki ücretinden çok olmamak kaydıyla kısmi kesintiler yapılabilir fiilen bulunmadığı için veyahut hibrit evden de kısmi sürelerle çalışması sağlanabilir. Ayrıca çocuk; sağlık harcamaları bezi sütü maması araç ev koltukları odası kıyafetleri derken ciddi bir masraf kapısıdır. Destek verilmesi gerekir. Nedense eşi çalışmayan ya da başarılı kadına tahammül edemeyen kişiler kulp bulma derdinde oluyor bu tür iyileştirmelere.


ExpertE
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 11:32

Çocuk yardımı günümüze güncel olarak artmalı ve 72 ay az fazla ayrımı yapılmadan maaşa göre %20 vs gibi bir orana bağlanmalıdır. Çalışmayan eş yardımı düşürülüp çocuk yardımının yükseltilmesi taraftarıyım nitekim çalışmayan eşin kendi tasarrufu çalışmamak ancak çocuk yetiştirmek her aile için standardına göre ciddi masraflı.

debug, 11 dk. önce

Çocuk yardımı hem doğumda ödenen hem de maaşta ödenen olarak 2 kalem de artmalıdır. Ancak ücretsiz izin abartılmamalı. 16 hafta toplam izin süresi var zaten. sonra da 2-4-6(cocuk sayısına göre) ay yarım gün çalışılıyor. Ya da 6 ay 3 saat, 2. 6 ay 1.5 saat süt izni veriliyor. Yani toplamda yaklaşık 7,5 ay izin kullanmış oluyor anne. Bugünkü maaştan hesaplarsak 180bin civarı bir rakam "çocuk parası" olarak ödemiş oluyor devlet zaten. Anlamadım çalışmadan yıllarca maaş mı alacaksınız yani? Çocuğunu kendi büyütüp onunla vakit geçirmek isteyen anne çalışmaz bu çok net. 1.5 yıl izin verseler 1.5 yaşındaki cocuk anneden ayrılabilecek yaşta mı? hayır yine değil.


debug
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 11:33

çalışmadan 500-600bin lira para isteyen siz çok gereklisiniz biz gereksiziz bravo.

Olduolacakya, 12 dk. önce

Şu erkekler Allah aşkına gelip yorum yapmasın yaa. Ne kadar gereksiz insan var. Siz ne anlarsınız kadınların neler çektiğinden. İnşallah yarın bir gün eşiniz kardeşiniz zor duruma düştüğünde de böyle acımasızca yorumlar yaparsınız. Ayrıca işçilere verilen yarı zamanlı çalışma hakkı neden memurlara da verilmiyor. kanun çıktı ama bir türlü yürürlüğe girmiyor. insanlar ancak dava açarak bu haklarını alabiliyorlar. umarım memurlar net haberini yapar bu konunun.


ExpertE
Şube Müdürü
20 Temmuz 2023 11:34

Vur dedik öldürdünüz siz de :) 2 çocuk ile sınırlandırılmalı diye düşünüyorum 4 yıl yeterli ayrı kalmak açısından. Her fazla çocuk için eski sistem işletilmeli. Zaten 3. çocuğu ekonomik ve bakım sıkıntısı yaşamayacak rahat aileler yapar diye düşünüyorum aksi cahillik çünkü...

tıbbisekreter., 9 dk. önce

haklısınız 3 çocuk doğurunca 6 sene tam izin 6 sene yarım çalışma verilmeli, hatta 3 çocuk doğuran işten ayrılıp maaşını almaya devam etmeli.


tıbbisekreter.
Aday Memur
20 Temmuz 2023 11:37

Hocam 4 yıl çalışmadan para almak ne demek çocuğuyla ilgilenmek isteyen çalışmasın bir zahmet, her işin zorluğu vardır hem paramı alayım hem rahatıma bakayım hangi mantığa sığar.

ExpertE, 7 dk. önce

Vur dedik öldürdünüz siz de :) 2 çocuk ile sınırlandırılmalı diye düşünüyorum 4 yıl yeterli ayrı kalmak açısından. Her fazla çocuk için eski sistem işletilmeli. Zaten 3. çocuğu ekonomik ve bakım sıkıntısı yaşamayacak rahat aileler yapar diye düşünüyorum aksi cahillik çünkü...

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