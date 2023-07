Memur Annelerin haklarında iyileştirme talepleri

Selam arkadaşlar 2015 den bu yana doğum yardımı parasında herhangi bir değişiklik olmuyor ve doğum sonrası verilen 8 hafta yada maksimum 13 hafta izin yıllık izinle birleştirilse bile anne ve bebeğin çok erken dönemde ayrılmasına sebep oluyor bu nedenlerle sizlerden destek istiyorum aşağıdaki metni listesi de hemen altta bulunan vekillerimize mail atarak Twitter da vekillere ve sendikalara sesimizi duyurarak lütfen destek çıkın 3 aylık bir bebek annesinin sütü kokusu sevgisi ondan uzakta iken nasıl mutlu sağlıklı büyüyebilir ki lütfen konuta ilgisiz kalmayın Sayın Vekilim iyi çalışmalar Ülkemizdeki 657 sayılı Kanuna tabi Kamu Personeli Anneler adına iki talebim olacak Memur sendikalarının yıllardır bu konuda bir çalışma yapmadığı yada bilgimiz dışında bir çalışmaları varsa dahi en ufak bir sonuç alamadığı ortada Sosyal haklar konusunda işçi arkadaşlarımız ile aramızdaki standart farkları her geçen gün artmakta 1- İlk talebimiz kamuda çalışan annelerin doğum izni hakkında ülkemizde sezeryan doğum her geçen gün ciddi oranda artarken ve çoğu annenin insiyatifinde bile olamazken doğum sonrası verilen 8 hafta yahut maksimum 13 hafta yani yaklaşık 3 aylık bir izin ne annenin tam olarak iyileşmesi, ne bebeği ile sağlıklı bir bağ kurabilmesi, ne bebeğine yetecek bir annelik yapması için yeterli olmuyor Evet ücretsiz izine çıkma hakkımız var ve bu muhteşem bir şey ancak mevcut ekonomik koşullarda çok ciddi bir çoğunluk zaten maaşını kredi borcuna bağlamış durumdayken evin geçimine bebeğinin masraflarına eşine destek olmak üzere çalışmak zorunda Çoğu kurumun kreşi dahi yok bu durumda anneler bebeklerini hayatta ve sağlıklı ise anneanne - babaanne yada ekstra bir masraf ile bir bakıcıya bırakmak zorunda ancak bir bebeğe annesinden daha iyi kim bakar? Anne sütü ilgisi ve sevgisinden çok o çocuğun neye ihtiyacı var? Yakın zamanda yapılan araştırmalar gösteriyor ki (New York times haberine göre) 2050 yılında genç nüfusumuz miadını doldurmuş çalışan nüfus yıllarını da geride bırakarak çoğunluğu emekli yaşlı nüfusa bırakmış olacak. Bu öngörülerin iyi hesaplanarak, çocuk sahibi olmak için yeni genç nüfusun devamını sağlamak üzere teşvik politikalarına ihtiyaç olacağı açıktır. Bu maili yazan kişi olarak ben artık bu konuda yaşını doldurmuş biri olsam da 25-30 yaşlarında çalışan bir anne adayı için çocuğu ile kaliteli zaman geçireceği ve en azından çocuğun kendini ifade edebileceği yada yavaş yavaş tuvalet ihtiyacını dile getirebileceği artık ek besinle beslendiği yaşlara kadar izinli olmak ikinci belki de üçüncü çocuğu düşünmesi için illa ki cesaret verici olacaktır Tüm bu nedenlerden dolayı doğum sonrası ücretli iznin ve sonrasında emzirme izninin yeniden değerlendirilerek ülke politikaları kapsamında da teşvik edici şekilde ele alınması ile ez azından 1,5 yaşa kadar anne bebek için ücretli izin 3 yaşına kadar yarın gün çalışmanın değerlendirilmesini talep ediyoruz 2- Bir diğer husus ise memurlara ilk kez 01.05.2015 tarihinde verilen ve bir daha da değişmeyen ilk çocuk için 300tl ikinci çocuk için 400tl üç ve sonrası için belirlenen 600 tl doğum parası şu an için pek çok çocuğun aylık bez giderini dahi karşılamamakta bu konunun da meclis gündemine getirilerek en azından yanlarına birer sıfırın eklenmesini talep ediyoruz. Dilerim sesimizi duyar bize ses olursunuz İyi günler Vekil mail adresleri : [email protected] [email protected] adem.k [email protected] [email protected] ars [email protected] [email protected] burhanettin.kocamaz@tbmm.gov.tr [email protected] [email protected] de [email protected] [email protected] kemal.karaha [email protected] [email protected] m.galip.ensario [email protected] [email protected] eminakbaso [email protected] [email protected] omerfaru [email protected] [email protected] yuks [email protected]