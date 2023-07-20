Memur Annelerin haklarında iyileştirme talepleri

Çocuk yardımı hem doğumda ödenen hem de maaşta ödenen olarak 2 kalem de artmalıdır. Ancak ücretsiz izin abartılmamalı. 16 hafta toplam izin süresi var zaten. sonra da 2-4-6(cocuk sayısına göre) ay yarım gün çalışılıyor. Ya da 6 ay 3 saat, 2. 6 ay 1.5 saat süt izni veriliyor. Yani toplamda yaklaşık 7,5 ay izin kullanmış oluyor anne. Bugünkü maaştan hesaplarsak 180bin civarı bir rakam "çocuk parası" olarak ödemiş oluyor devlet zaten. Anlamadım çalışmadan yıllarca maaş mı alacaksınız yani? Çocuğunu kendi büyütüp onunla vakit geçirmek isteyen anne çalışmaz bu çok net. 1.5 yıl izin verseler 1.5 yaşındaki cocuk anneden ayrılabilecek yaşta mı? hayır yine değil.