Ekpss Üniversite Hastanesinden istifa acillll

Arkadaşlar merhaba üni hastanesinden istifa ettim cez 1 yıl diye biliyorum. Peki bu ekpss ataması için de geçerli mi bilgisi olan var mı ?

Arkadaşlar merhaba üni hastanesinden istifa ettim cez 1 yıl diye biliyorum. Peki bu ekpss ataması için de geçerli mi bilgisi olan var mı ?