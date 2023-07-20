Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Temmuz 2023 10:57
Ekpss Üniversite Hastanesinden istifa

Arkadaşlar merhaba üni hastanesinden istifa ettim cez 1 yıl diye biliyorum. Peki bu ekpss ataması için de geçerli mi bilgisi olan var mı ?

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