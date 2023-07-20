Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 11:03
Kampanya! Eğitim Bir Sen'liler Olarak 1 Maaşımızı Almıyoruz İade Ediyoruz.

Madem devir kötü devletimiz sürekli, tasarruf genelgesi gönderiyor arka arkaya zamlar geliyor...

Bu vatanın en sağlam aşıkları olarak 1 maaşı almamaya ne diyoruz eğitim bir sen'liler?

Bütün üyelerin katılımının zorunlu olması yüksek katılım açısından yerinde bir karar olacaktır.

430 bin üyeyle ortalama 22 bin maaşı şöyle bir çarpıyorum da süper rakamlar ortaya çıkıyor.


bulaşşıkk
Aday Memur
20 Temmuz 2023 11:09

Katılıyorum. Maaşlarımızı bağışlayalım. Böylece araplara daha çok togg hediye edilsin.


Zeyrek Babayani
Aday Memur
20 Temmuz 2023 11:09
Buna Türk Eğitim Sen'i de dahil etmek gerek, ülkemizin buna ihtiyacı var.

Velocıraptor
Genel Müdür
20 Temmuz 2023 11:11

o zaman varyaaa başlasın türkiye yüzyılı hemen şimdi derhal :))

Zeyrek Babayani, 32 dk. önce
Buna Türk Eğitim Sen'i de dahil etmek gerek, ülkemizin buna ihtiyacı var.
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