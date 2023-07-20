Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


20 Temmuz 2023 11:07
Maaş sistemi derece kademe hatası
2022 Kasım ayında MEBBİS sistemi üzerinde 4 ün 1 i olmama rağmen maaşım 9 ay boyunca 5 in 3 ün den yatmış hem hatayı düzeltip hemde geriye dönük eksik ödemeleri de talep etme anlamında ne yapmam gerekiyor acaba Teşekkür ederim.

mfu4226
Aday Memur
20 Temmuz 2023 11:25
İlçe müdürlüğüne veyahut il müdürlüğüne dilekçe ile başvurun

yahya4155
Aday Memur
20 Temmuz 2023 11:31
İlçe ile görüştük hocam ama şuan sistem kapalı Ağustos ayında görüşelim diyorlar Bahsettikleri sistem ne acaba
mfu4226, 16 dk. önce
İlçe müdürlüğüne veyahut il müdürlüğüne dilekçe ile başvurun
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